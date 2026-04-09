San Benedetto la sfida di D’Andrea | un team di esperti per il futuro

A San Benedetto del Tronto è stata presentata questa mattina la lista civica Merito di Più, con Maria Elisa D’Andrea candidata a sindaco. La presentazione si è svolta in un incontro pubblico, durante il quale sono stati illustrati i componenti del team di esperti che affiancherà la candidata nel progetto per la città. Tra le persone coinvolte ci sono professionisti provenienti da diversi settori.

La lista civica Merito di Più è stata presentata questa mattina a San Benedetto del Tronto, introducendo la candidatura di Maria Elisa D’Andrea alla guida della città. La notaio, che ricopre ruoli dirigenziali presso la Fondazione Sambenedettese e la Sambenedettese Calcio, ha svelato il volto dei candidati consiglieri, delineando una strategia basata sull’autonomia locale e sul superamento delle vecchie logiche partitiche. Un mosaico di competenze per il governo cittadino. L’organigramma della lista centrista riflette un tentativo di intercettare i diversi segmenti del tessuto sociale e produttivo di San Benedetto. Tra i volti presentati figurano l’imprenditore Luca Perazzoli e il titolare di uno studio di gestione condomini Enrico Albertini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto, la sfida di D’Andrea: un team di esperti per il futuro Andrea Capobianco verso la sfida contro Team USA: “Siamo dove sognavamo di essere”La Nazionale italiana femminile di basket si appresta ad affrontare una sfida praticamente impossibile, scendendo in campo stasera a San Juan contro... Le vongolare di San Benedetto pescano ancora nelle acque anconetane, per Andrea Nobili (Avs) è «una situazione illegittima che va fermata»Il Consiglio regionale ha già posto fine a ogni deroga a partire dal primo gennaio 2026, eppure gli sconfinamenti proseguono: «La gestione... Temi più discussi: LA Rugby all’ultima trasferta: sfida a San Benedetto, Cadetta a Roma; San Benedetto, partita la volata per la fascia tricolore tra Nicola Mozzoni e Giorgio Fede; Arezzo, andamento lento: solo un pari a San Benedetto; Abruzzo al voto, sfida nei territori: riflettori su Avezzano e Chieti, 48 comuni alle urne nell’Aquilano. San Benedetto, Pasqualino Marzonetti si candida con Fratelli d’Italia: sosterrà Mozzoni alle comunaliUfficializzata la candidatura dell’esponente di destra. Al centro della sua campagna le criticità di Porto d’Ascoli ... lanuovariviera.it San Benedetto al voto, l’effetto Mozzoni e la politica del ‘Costruiamo insieme una storia importante’. Dall’eredità morale di papà Domenico alla capacità di unire ...C’è un cognome che a San Benedetto del Tronto non ha bisogno di presentazioni: Nicola Mozzoni. Un nome che evoca non solo una delle famiglie più ... picenonews24.it Il ragazzino di San Benedetto del Tronto è rimasto 4 giorni in rianimazione dopo l'incidente avvenuto il giorno di Pasqua - facebook.com facebook E' stata dichiarata la morte cerebrale del dodicenne di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato col piede nella vasca idromassaggio a Pasqua, in un hotel di Pennabilli (Rimini). Era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Infermi. Il fascicolo dell x.com