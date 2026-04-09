Salvini tranquillizza imprese e famiglie | Non sarà razionato il carburante

Il leader di un partito politico ha dichiarato che non ci saranno razionamenti del carburante per imprese e famiglie. Ha precisato che eventuali voci di misure restrittive, paragonabili a quelle adottate durante il lockdown, sono errate. La dichiarazione arriva in risposta a indiscrezioni circolate in merito a possibili interventi per contenere l’inflazione, causata dal conflitto in Iran.

Matteo Salvini esclude un piano per il razionamento del carburante. Se qualcuno parla di misure simili a quelle del lockdown per contenere l'inflazione, dovuta al conflitto in Iran, commette un errore. A ribadirlo il vicepremier che, intervenendo alla Stampa Estera sul tema del caro energia, chiarisce come stavolta non ci saranno limitazioni, né si ipotizza di chiudere scuole, uffici, fabbriche e negozi. Tale ipotesi, per il leader della Lega, allo stato, «non deve essere presa neanche in considerazione». Detto ciò, le istituzioni non possono non entrare nella consapevolezza che i prezzi e i costi per le famiglie rischino di diventare «insostenibili». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salvini tranquillizza imprese e famiglie: "Non sarà razionato il carburante" Carburante razionato negli aeroporti: il comandante Recine spiega quali sono i rischi reali, anche per l’estateIl trasporto aereo è stato particolarmente colpito dalla crisi in Medio Oriente e si è iniziato a discutere di carburante razionato negli aeroporti,... Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede negli aeroporti, i piani di emergenza e come "salvare" le vacanze estiveLa guerra in Medio Oriente che continua, le rotte del petrolio chiuse, il carburante che scarseggia anche negli aeroporti, l'incertezza che piomba... Salvini: «Deroga al Patto di stabilità Ue è il minimo del buonsenso» VIDEOMatteo Salvini, alla conferenza stampa di questa mattina, mercoledì 8 aprile, che si è tenuta nella sede della stampa estera a Palazzo Grazioli, ha detto: «Leggo di ... ilgazzettino.it Meloni vede Salvini e Tajani. L'input ai ministri: 'Mettete le marce alte'Un vertice a cena, a casa di Giorgia Meloni, con al tavolo Matteo Salvini e Antonio Tajani. ansa.it