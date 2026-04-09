Salvatore Ganacci a Milano | il DJ che trasforma il set in teatro

Venerdì 17 aprile i Magazzini Generali di Milano accoglieranno il DJ Salvatore Ganacci, noto per aver unito musica elettronica e teatro durante le sue esibizioni. L’artista, originario di una regione europea, ha guadagnato attenzione per il suo stile che integra elementi teatrali nei set dal vivo. La serata si preannuncia come un’esperienza diversa, in cui la performance musicale si combina con aspetti teatrali e visivi.

Venerdì 17 aprile, i Magazzini Generali di Milano ospiteranno il dj set di Salvatore Ganacci, un artista che ha ridefinito i canoni della musica elettronica attraverso una fusione tra produzione musicale e teatro. L’evento, previsto per la serata del 17 aprile con apertura dei cancelli fissata per le ore 21.00, promette di trascinare il pubblico fino alle prime luci dell’alba con uno spettacolo caratterizzato da energia e ironia. L’impatto della cultura performativa nel tessuto urbano milanese. La scelta di accogliere un profilo come quello di Salvatore Ganacci presso i Magazzini Generali non rappresenta solo un appuntamento musicale, ma riflette la capacità della città di integrare l’intrattenimento internazionale con spazi storici di grande rilievo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvatore Ganacci a Milano: il DJ che trasforma il set in teatro salvatore ganacci djset ai magazzini generaliMagazzini Generali presenta Salvatore Ganacci, il DJ e producer di fama mondiale, venerdì 17 aprile salirà sul palco dello storico locale milanese. Danza, melodie sperimentali e dj set: al teatro Comandini le serate d'arte "Contado"Al Teatro Comandini di Cesena proseguono gli appuntamenti di "Contado", le esperienze culturali promosse dalla collaborazione tra Claudia...