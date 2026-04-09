Domani alle 17,30 a Saluzzo si inaugura l’88ª edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato, evento che quest’anno mette in evidenza il lavoro sul legno. La manifestazione, giunta alla sua ottava decima edizione, coinvolge diversi artigiani e aziende del settore, attirando visitatori da tutta la regione. La città si prepara ad accogliere esposizioni, dimostrazioni e momenti dedicati alle tradizioni artigianali piemontesi.

La città di Saluzzo si prepara a diventare il fulcro dell’eccellenza manifatturiera piemontese con l’apertura, prevista per domani alle ore 17,30, dell’88ª edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato. L’evento, che prende il via presso il museo Civico Casa Cavassa, inaugura il progetto denominato Start – Storia e Arte, promosso dalla Fondazione Amleto Bertoni, e manterrà viva l’attenzione sulla città fino ai mesi estivi. Il legno tra memoria storica e visione contemporanea. L’inaugurazione ufficiale presso la sede di Casa Cavassa darà il via alla mostra intitolata Di bosco, di legno, disegno. La proposta curatoriale, firmata dal designer Axel Iberti, mira a trasformare lo spazio museale in un punto di incontro internazionale, dove le creazioni dei maestri del passato dialogano direttamente con le nuove tendenze del design. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saluzzo celebra il legno: l’88ª Mostra dell’Artigianato accende la città

Umbertide celebra San Valentino: successo per la mostra mercato tra artigianato e prodotti locali.Umbertide si è animata oggi, domenica 8 febbraio 2026, con la quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino, un evento che da anni...

Maestro dell’arte povera. Il legno di Ceroli in mostra: "Lavoro nella semplicità"di Olga Mugnaini Spesso definito lo "scultore del legno", in realtà Mario Ceroli ha sempre rivendicato la molteplicità delle sue esperienze fra...

Temi più discussi: Start apre a Saluzzo con la Mostra Nazionale dell'Artigianato e il design del legno; Saluzzo, con il legno protagonista si apre Start 2026; Saluzzo celebra i 10 anni di Start con oltre due mesi di mostre, antiquariato e artigianato.

Saluzzo, con il legno protagonista si apre Start 2026Inaugurazione domani venerdì 10 aprile dell'88 Mostra dell'Artigianato nazionale. Di bosco, di legno, disegno si apre a Casa Cavassa, la raffinata mostra curata da Axel Iberti, designer del marchio ... targatocn.it

Start apre a Saluzzo con la Mostra Nazionale dell'Artigianato e il design del legnoCUNEO CRONACA - La decima edizione di Start / Storia e Arte Saluzzo irrompe nel cuore della primavera con il tema Rencontre, aprendo il sipario nel primo fine settimana della decima edizione, fra il ... cuneocronaca.it

Torna a Saluzzo l'attesissima Rudunà! Il 18 e 19 aprile, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di tradizione e cultura con oltre 100 animali in sfilata. Scopri di più su questo evento unico che celebra l'orgoglio margaro! Clicca per saperne di più! - facebook.com facebook