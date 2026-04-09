Sabato 11 aprile, tra le 9:00 e le 13:00, in viale della ad Alessandria si svolgerà il Villaggio della prevenzione, dove saranno disponibili screening medici gratuiti su prenotazione. L’evento mira a offrire controlli sanitari senza costi, con la possibilità di prenotare in anticipo le visite mediche. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza e si rivolge a tutti coloro che desiderano sottoporsi a controlli preventivi.

Sabato 11 aprile, dalle ore 9:00 alle 13:00, viale della ad Alessandria ospiterà il Villaggio della prevenzione. L’iniziativa, che vede come promotori i club Lions della provincia, mette a disposizione screening sanitari gratuiti per la cittadinanza su base prenotabile. L’evento si inserisce nel quadro globale del Lions Day, una ricorrenza che coinvolge oltre 220 Paesi con sulla solidarietà e l’impegno sociale. In questo contesto, la manifestazione alessandrina mira a consolidare il legame con la comunità locale attraverso servizi pratici e sensibilizzazione sanitaria. Per garantire un’organizzazione fluida e gestire l’importante afflusso di persone che solitamente caratterizza queste giornate, gli organizzatori hanno stabilito una modalità di accesso rigorosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute gratuita ad Alessandria: screening medici su prenotazione

Tumori, prevenzione gratuita in ospedale: visite e screening senza prenotazione per una giornata specialeUna giornata interamente dedicata alla prevenzione, con accesso libero e servizi gratuiti.

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Smettere di fumare, oggi è più accessibile: la citisina diventa gratuita Una svolta concreta per la salute pubblica: il farmaco a base di citisina, già utilizzato con successo all’IRE, è ora rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. All’Istituto Nazionale Tumori R - facebook.com facebook