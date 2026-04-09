Lunedì 13 aprile 2026 alle 15 si terrà nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma l’evento di presentazione del Progetto LucAS, promosso dalla Regione Basilicata. L’obiettivo è promuovere un piano che combina azioni di tutela ambientale e di protezione della salute pubblica nel territorio regionale. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti istituzionali e figure coinvolte nel progetto.

Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 15, la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma ospiterà la presentazione ufficiale del Progetto LucAS, un’iniziativa della Regione Basilicata dedicata all’integrazione tra tutela ambientale e protezione della salute pubblica. L’incontro mira a illustrare nuove evidenze scientifiche destinate a orientare le scelte delle amministrazioni, con l’obiettivo di fornire strumenti conoscitivi su quei territori che affrontano pressioni ambientali e rischi sanitari significativi. Il piano strategico, denominato Ambiente e Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche, non si limita alla semplice raccolta di dati, ma punta a generare una consapevolezza diffusa nei luoghi dove il legame tra ecosistema e benessere della comunità è più delicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute e ambiente: il nuovo piano LucAS per proteggere il territorio

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