Domani, i lavoratori della Salpa di Roseto organizzeranno uno sciopero di quattro ore, che si svolgerà al termine di ogni turno. La protesta include anche un presidio che si terrà nella piazza centrale della città. La decisione di scioperare arriva in risposta a quella che viene definita una gestione “fantasma” dell’azienda. La manifestazione ha lo scopo di attirare l’attenzione sulla situazione interna dello stabilimento.

I lavoratori della Salpa di Roseto hanno deciso di scendere in piazza domani, venerdì 10 aprile, con uno sciopero di quattro ore che si concentrerà al termine di ogni turno lavorativo. La protesta si trasformerà in un presidio fisico davanti ai cancelli dello stabilimento per denunciare una gestione aziendale che le segreterie territoriali Fai Cisl e Flai Cgil accusano di mancanza di trasparenza e di totale assenza di interlocutori diretti, data l’impossibilità di individuare persino la figura dell’amministratore delegato. Lo spostamento del confezionamento tra Roseto e Alanno: un gioco a somma zero. Il cuore della tensione sociale riguarda una decisione gestionale che ha il trasferimento del reparto dedicato al confezionamento verso il sito di Alanno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salpa di Roseto: sciopero e presidio contro la gestione fantasma

Sciopero alla Aim Srl di Lecce, sindacati contro la gestione aziendaleBlocco immediato dello straordinario e delle forme di flessibilità, venerdì un’ora di astensione in ciascuno dei tre turni.

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