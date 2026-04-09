Luigi Salomone, noto giornalista e tifoso della Lazio, ha pubblicato un post sul suo profilo X in cui si rivolge a chi critica la squadra e il suo modo di vivere il calcio. Nel messaggio, Salomone afferma che il suo amore per la Lazio non finirà per qualcuno considerato “demente” e si rivolge anche a “dispensatori di verità” che parlano di cordate e fondi. La sua dichiarazione è stata condivisa sui social network.

Il giornalista e tifoso della Lazio, Luigi Salomone, sul suo profilo X, ha scritto un post dove è uno sfogo che evidenzia il clima di conflittualità attuale attorno al club biancoceleste e la distanza tra alcune narrazioni mediatiche e la percezione di chi vive l’ambiente da vicino e rappresenta una presa di posizione netta, sia . L'articolo Salomone senza filtri: “La mia storia d’amore per la Lazio non finirà per qualche demente. Ciao velenosi dispensatori di verità tra cordate, fondi e.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sorteggi Champions League 202021, i commenti. Lazio-Padova, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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