Saline di Tarquinia il primo incontro sul masterplan | Alloggi e via verde per collegarle alla città

Si è svolto a Roma, presso la sede dell’Agenzia del Demanio, il primo incontro tra le parti coinvolte nel progetto delle Saline di Tarquinia. L’appuntamento ha segnato l’avvio ufficiale del percorso di pianificazione, dopo la firma del protocollo di collaborazione. Durante il tavolo tecnico si è discusso di possibili soluzioni per realizzare alloggi e una via verde che colleghino le saline alla città.

Si è tenuto alla sede dell’Agenzia del Demanio, a Roma, il primo tavolo tecnico operativo successivo alla firma del protocollo di collaborazione dedicato alle Saline di Tarquinia. All’incontro hanno preso parte istituzioni, enti di ricerca e amministrazioni competenti, segnando l’avvio di un iter. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Saline di Tarquinia, presentato il progetto di riqualificazione da 12 milioni di euro: cosa prevede il masterplanTarquinia, 5 marzo 2026 – Un progetto da 12 milioni di euro per rimettere in sicurezza e rifunzionalizzare il Borgo del Sale e valorizzare la Riserva... Saline di Tarquinia, al via il percorso condiviso per riserva e borgoTarquinia, 9 aprile 2026 – Si è tenuto alla sede dell’Agenzia del Demanio, a Roma, il primo tavolo tecnico operativo successivo alla firma del... Temi più discussi: Tarquinia, avviato il primo tavolo tecnico dopo la firma del protocollo sulle Saline; Tarquinia - Piovono insulti anche dai camperisti: Parcheggio aumentato del 140% e servizi annullati; Viaggiare nella Tuscia, uno scrigno di storia, religiosità, arte e enogastronomia; Turismo sul litorale, l’organizzazione lascia a desiderare. Saline di Tarquinia, partito il primo tavolo tecnicoSi è tenuto alla sede dell’Agenzia del Demanio, a Roma, il primo tavolo tecnico operativo successivo alla firma del protocollo di collaborazione dedicato alle Saline di Tarquinia. All’incontro hanno p ... terzobinario.it Saline di Tarquinia, ecco la svolta: firmato il protocollo d’intesaTarquinia, 24 marzo 2026 – Un passaggio fondamentale per la rinascita della riserva naturale delle Saline. Così il sindaco Francesco Sposetti commenta la firma del protocollo d’intesa promosso dall’ ... ilfaroonline.it Svolta per le Saline di Tarquinia firmato il protocollo per la rigenerazione del Borgo Comune Demanio e Università insieme per trasformare l’antico insediamento in un polo multifunzionale tra cultura e sostenibilità https://www.viterbonews24.it/news/svolta-per- - facebook.com facebook