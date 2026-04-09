Salerno scossa elettorale | Calzaretti sfida il sistema con il PSI

A Salerno si avvicinano le elezioni comunali e si registra un nuovo ingresso nel panorama politico locale. La candidata sostenuta da una coalizione formata da due liste, tra cui il Partito Socialista Italiano, ha annunciato la propria candidatura. La decisione arriva in un momento di tensione tra le forze politiche e potrebbe influenzare gli equilibri della prossima tornata elettorale.

La scena politica salernitana si prepara a un possibile scossone con l’ingresso ufficiale di Simona Calzaretti nel delle elezioni comunali, sostenuta dalla coalizione composta da Avanti e Salerno Psi. Il progetto che la candidata intende promuovere non si limita a una semplice competizione elettorale, ma punta a ridefinire le priorità del governo locale attraverso un programma incentrato sulla partecipazione dei cittadini, lo sviluppo che rispetti l’ambiente e la giustizia sociale. Un tentativo di rilancio per il socialismo locale. La mossa strategica del Partito Socialista mira a riportare la propria sigla al centro del dibattito pubblico, puntando su una compagine di forze coesa e dotata di una visione d’insieme per il domani della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, scossa elettorale: Calzaretti sfida il sistema con il PSI Fermo, scossa elettorale: Italia Viva entra in coalizione, M5S e PSILe elezioni comunali di Fermo vedono un avvicendamento significativo nel panorama politico locale, con l’adesione di Italia Viva alla coalizione... Si dimette il sindaco di Salerno e "ricompare" Vincenzo De Luca: la sfida elettorale che preoccupa il PdDopo l'elezione di Roberto Fico alla guida della Regione Campania Vincenzo De Luca ha una possibilità concreta di tornare in campo e impensierire il...