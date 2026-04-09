A Salerno, la corsa alle prossime amministrative si sta svolgendo anche attraverso una disputa sui valori e sulla gestione del passato politico. La lista civica Salerno Migliore ha deciso di proporre una campagna incentrata su un contrasto con le scelte di governo precedenti. Questa iniziativa si inserisce in un dibattito pubblico più ampio, che coinvolge diversi attori locali.

La battaglia politica per il governo di Salerno si sposta su un terreno di scontro etico e programmatico, con la lista civica Salerno Migliore che lancia una sfida diretta alle dinamiche del passato. Il gruppo guidato da Alessandro Turchi ha presentato una richiesta formale rivolta a tutti i contendenti delle prossime amministrative: un impegno pubblico a non sostenere, in caso di ballottaggio, chi ha gestito la città durante l’ultimo trentennio. L’obiettivo della formazione di Turchi è quello di garantire un confronto basato sulla trasparenza e sul rispetto verso la cittadinanza, evitando che le nuove proposte diventino semplici strumenti per mantenere in vita vecchi equilibri politici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, il patto contro il passato: sfida etica alle amministrative

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