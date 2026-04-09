Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera | Sarebbe grandioso! Le parole l’ex ds

L’ex direttore sportivo di una squadra di calcio ha espresso interesse per il possibile ritorno di un ex giocatore, definendolo una prospettiva molto positiva. Il calciatore egiziano ha avuto un legame importante con la squadra e la città durante il suo periodo in Italia. Attualmente, si discute di una possibile trattativa per riportarlo nel club, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione resta sotto osservazione da parte degli addetti ai lavori.