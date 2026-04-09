Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera | Sarebbe grandioso! Le parole l’ex ds
L’ex direttore sportivo di una squadra di calcio ha espresso interesse per il possibile ritorno di un ex giocatore, definendolo una prospettiva molto positiva. Il calciatore egiziano ha avuto un legame importante con la squadra e la città durante il suo periodo in Italia. Attualmente, si discute di una possibile trattativa per riportarlo nel club, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione resta sotto osservazione da parte degli addetti ai lavori.
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Temi più discussi: Salah alla Roma: cosa c'è di vero sul possibile ritorno dell'egiziano a Trigoria; Salah alla Roma? Sabatini sogna il ritorno: Sarebbe grandioso; Salah si allena con il Liverpool dopo il ritorno dalla Coppa d'Africa; Sabatini sogna il ritorno: Salah alla Roma? Sarebbe una scelta romantica.
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#Sabatini: "Spero che #Salah faccia una scelta romantica. Tornare alla #Roma sarebbe grandioso" #ASRoma #Calciomercato x.com
Le parole dell'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini su Salah: "Spero che Momo (che a fine stagione lascerà il Liverpool, ndr) faccia una scelta romantica: un suo ritorno alla Roma sarebbe una cosa grandiosa". #ASRoma #Sabatini #Salah #Liver - facebook.com facebook