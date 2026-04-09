Sagra della ficattola

A San Vincenzo a Torri si tiene un evento dedicato alla ficattola, una specialità della cucina contadina toscana. La sagra rappresenta un’occasione per celebrare questa tradizione locale attraverso il cibo e le attività legate alla cultura rurale. L’appuntamento si svolge ogni anno, attirando visitatori e residenti interessati a conoscere e gustare le specialità della regione. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di festa e convivialità.

La tradizione della cucina contadina toscana si rinnova a San Vincenzo a Torri con l'appuntamento dedicato alla ficattola. Questa specialità consiste in piccoli pezzi di pasta lievitata che vengono fritti fino a ottenere una doratura croccante all'esterno e una consistenza morbida al cuore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Sagra del tortello e della ficattolaIl Campo Sportivo Le Cortine di Scarperia ospita la Sagra del Tortello e della Ficattola, un evento dedicato alle eccellenze gastronomiche del... Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità” Argomenti più discussi: Sagra del tortello e della ficattola; Sagre ed eventi del primo weekend di Aprile 2026; Sagre, eventi e festival enogastronomici del weekend di Pasqua e Pasquetta dal 3 al 6 aprile 2026; Sagre di gusto e tradizione nel weekend di Pasqua. Sagre di gusto e tradizione nel weekend di PasquaNel fine settimana di Pasqua, tante sagre ed eventi dedicati alla primavera, tra buoni sapori ed esperienze green. tgcom24.mediaset.it Seconda edizione della sagra della Froscia e della Ncannellata 8/9/10 Maggio vi aspettiamo per un percorso tra Dolce e Salato, ad Alessandria della Rocca. - facebook.com facebook Festa di Primavera e 30esima Sagra della Pizzafritta ift.tt/JiWmRG8 x.com