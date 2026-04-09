Sabato si sono svolti i funerali di Louis, morto dopo essere precipitato da un lucernario. La cerimonia si è tenuta a Bologna, dove amici e familiari si sono riuniti per rendergli l’ultimo saluto. Durante l’addio, sono state pronunciate parole di gratitudine per il tempo trascorso insieme, definito breve ma significativo. La salma è stata accompagnata da un clima di tristezza e affetto tra i presenti.

Bologna, 9 aprile 2026 – “ Ci raccoglieremo insieme per salutare Louis con amore, dolcezza e gratitudine per il tempo, breve ma prezioso, che ha condiviso con noi”. Sabato sarà il giorno dell’addio. Del corpo, della presenza, ma non dell’anima del piccolo Louis Pisha. Che vivrà per sempre nel cuore di mamma Vjola, papà Plaurent e del fratello maggiore David. Il funerale. Sabato mattina, dalle 10 alle 11, ci sarà prima un ultimo saluto alla camera ardente all’obitorio della Certosa. Poi, dalle 11,30 alle 13, seguirà un momento di raccoglimento alla Sala del Pantheon. “La presenza e l’affetto di ciascuno saranno di conforto in questo momento così difficile”, scrive la famiglia nell’annuncio delle esequie del dodicenne, vittima di una tragica caduta mentre giocava assieme a due suoi amici sul tetto di un palazzo di via Piave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato l’ultimo saluto a Louis, precipitato dal lucernario: “Grazie per il tempo prezioso”

La tragedia di Louis Pisha morto a 12 anni. Stava giocando sul tetto con gli amici: è precipitato dal lucernarioBologna, 4 aprile 2026 – Giocavano a farsi foto e selfie, sfruttando le ultime luci del giorno che stava tramontando.

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Sabato l’ultimo saluto a Louis, precipitato dal lucernario: Grazie per il tempo preziosoSabato mattina, dalle 10 alle 11, ci sarà prima un ultimo saluto alla camera ardente all’obitorio della Certosa. Poi, dalle 11,30 alle 13, seguirà un momento di raccoglimento alla Sala del Pantheon. ilrestodelcarlino.it

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Sabato 18 aprile tutti in Piazza Duomo a Milano per far sentire la nostra voce, la voce di tutti quelli che non smetteranno mai di combattere contro la radicalizzazione islamica e l'immigrazione irregolare. VI ASPETTO! #lega #patriots x.com