Sabato di chiusura per l' ecocentro di Forlimpopoli

Sabato 11 aprile l’ecocentro di Forlimpopoli resterà chiuso. Alea Ambiente ha comunicato che la chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione straordinaria al tetto del magazzino comunale vicino alla struttura. La chiusura coinvolgerà anche il Centro del Riuso, che normalmente opera nello stesso complesso. L’intera giornata sarà dedicata ai lavori programmati dal Comune di Forlimpopoli.

Alea Ambiente fa sapere che sabato 11 aprile, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria programmati dal Comune di Forlimpopoli al tetto del magazzino comunale adiacente all'Ecocentro, la struttura resterà chiusa per l'intera giornata unitamente al Centro del Riuso. Per limitare i disagi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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