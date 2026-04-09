Sabato 30 maggio Rkomi ad Apricena

Sabato 30 maggio, il cantante e rapper sarà ad Apricena per un concerto. L’evento si terrà in una location della città e vedrà la partecipazione di un pubblico interessato alla scena musicale contemporanea. L’artista ha già pubblicato diversi album e singoli e si esibirà con un repertorio che comprende brani di successo e nuove tracce. L’ingresso è aperto al pubblico previa prenotazione.

TALENTO E SOUND INNOVATIVO: SABATO 30 MAGGIO RKOMI SBARCA AD APRICENA! Il cantautore e rapper italiano, RKOMI, sarà l’artista principale della Festa Patronale 2026! Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana si è affermato negli ultimi anni come uno degli artisti più innovativi e apprezzati della scena musicale italiana grazie al suo stile inimitabile che mescola rap, pop e influenze indie. Nato e cresciuto a Milano e precisamente nel quartiere popolare di Calvairate, Rkomi sviluppa il suo interesse per il rap pubblicando, tra il 2012 e il 2014, alcuni mixtape indipendenti (scritti insieme ad Izi e al suo grande amico Tedua) in cui si intravede da subito il suo contagioso e sorprendente modo di fare rap. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sabato 30 maggio Rkomi ad Apricena Rkomi in concerto per la Festa patronale di ApricenaSarà Miko Manuele Martorana, in arte Rkomi, l’ospite di punta della Festa Patronale di Apricena in onore di Maria Ss. Leggi anche: I Pooh in concerto ad Apricena