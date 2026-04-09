Il direttore sportivo ha commentato la candidatura di Conte come nuovo commissario tecnico, definendola un gesto di coraggio. In un’intervista a Tuttosport, ha parlato anche della Serie A, che si avvia alla conclusione tra sette turni, e della corsa del Napoli per recuperare punti sull’Inter. Le sue parole si sono concentrate sugli aspetti tecnici e sulle sfide in corso nel campionato italiano.

Il ds Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove ha parlato sia della Serie A che finirà tra sette giornate, sia del Napoli che sta provando sull’Inter la rimonta. Di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista. Le parole di Sabatini. Il campionato è chiuso? “ Non è finito naturalmente, si sta direzionando verso una città, ma non possiamo ritenerlo concluso “. Il Napoli di Conte ha nuova linfa. “ Devono provare a credere sino alla fine alla rincorsa. Ma lo faranno, guardate con quale sfrontatezza, forza e efficacia è entrato in campo col Milan quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano. E poi c’è Conte che continuerà a lavorare sodo sicuramente “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sabatini: “Ho apprezzato la candidatura di Conte a ct, un atto di coraggio”

Conte e la candidatura per il posto da ct dell’Italia (che anche De Laurentiis appoggia)Conte sorrideva mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, qualche minuto dopo aver battuto il Milan e riaperto la corsa scudetto.

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