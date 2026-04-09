Ryanair e gli aumenti | Prenotate prima possibile

La compagnia aerea low cost ha annunciato che, a causa dell’aumento dei costi del carburante, i prezzi dei voli potrebbero salire dopo le festività pasquali. Invita i clienti a prenotare i biglietti il prima possibile per approfittare delle tariffe attuali. La compagnia ha riferito che il costo del carburante è più che raddoppiato rispetto al passato.

TRASPORTI. La compagnia low cost avverte: «Carburante raddoppiato di costo,dopo Pasqua voli più cari». Il rischio rincari è dietro l’angolo e Ryanair, compagnia low cost irlandese storicamente legata all’aeroporto di Bergamo, consiglia di giocare d’anticipo, in vista delle vacanze estive, invitando ad approfittare delle tariffe attuali per evitare sorprese «salate». Le previsioni indicano infatti una possibile crescita dei prezzi nel settore del trasporto aereo, influenzata non solo dal costo del carburante, ripercussione diretta della guerra in Iran, ma anche dall’andamento della domanda nella stagione estiva, quella tradizionalmente legata alle ferie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ryanair e gli aumenti: «Prenotate prima possibile» Voli in rincaro dopo Pasqua: Ryanair avvisa, prenotate oraRyanair assicura la disponibilità di carburante per i propri velivoli fino a fine maggio, nonostante l’instabilità legata al conflitto in Iran che... Leggi anche: Guerra nel Golfo, da maggio mancherà il carburante per aerei: Ryanair e Lufthansa annunciano aumenti dei prezzi. Rischio cancellazioni Prezzi dei voli in aumento, Ryanair consiglia di prenotare subito Temi più discussi: Ryanair e gli aumenti: Prenotate prima possibile; Caro carburanti per gli aerei, cosa si rischia tra voli cancellati e prezzi in aumento; Prezzi voli in aumento: Ryanair avverte su rincari carburante e consiglia di prenotare subito; Crisi del carburante: Ryanair e Lufthansa potrebbero cancellare voli estivi. Ryanair e gli aumenti: «Prenotate prima possibile»TRASPORTI. La compagnia low cost avverte: «Carburante raddoppiato di costo,dopo Pasqua voli più cari». ecodibergamo.it Ryanair cancella decine di voli e taglia diversi collegamenti. Ecco quali sono gli aeroporti coinvoltiAlcune città perderanno collegamenti, altre vedranno ridursi le frequenze, mentre gli scali più convenienti potrebbero addirittura guadagnare nuove rotte ... startupitalia.eu Ryanair: stop ai voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e Portogallo - facebook.com facebook Ryanair cancella voli in Europa: dalle Azzorre a Strasburgo, ecco le rotte tagliate e perché. Cosa cambia per i passeggeri x.com