I fratelli Nikolaj e Pavel Durov sono figure di rilievo nel mondo digitale, e il loro impatto si estende ben oltre i confini russi. La loro influenza si riflette nella crescita di piattaforme di social media e nelle sfide legali legate alla libertà di espressione e alla gestione dei dati. La loro storia viene spesso citata come esempio di come imprenditoria e contenziosi legali possano intrecciarsi nel panorama tecnologico contemporaneo.

Un giorno qualcuno studierà per bene l’influenza che hanno avuto sulla nostra epoca i fratelli Nikolaj e Pavel Durov. Nati alle porte di San Pietroburgo, vissuti a Torino da bambini perché figli di un professore universitario in trasferta, i due possono dire di aver provocato e di essere tuttora al centro di uno dei più appassionanti dibattiti politici di questi anni: libertà totale o sicurezza? Dei due fratelli, Nikolaj (il più grande) è il genio della matematica e dell’informatica, mentre Pavel è il front man, oltre che il manager e provocatore. Nel 2006, appena laureato in Filologia, Pavel lanciò V Kontakte (In contatto), il Facebook russo (63 milioni di utenti su 140 milioni di abitanti nella sola Russia). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russia (e molto oltre): l’importanza di chiamarsi Durov

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