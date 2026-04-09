Nel girone B di Promozione in Lombardia si sta giocando l'ultima fase con molte squadre ancora in corsa per la promozione. Questo girone si distingue per l'equilibrio tra le contendenti, rendendo ogni partita decisiva e il finale molto incerto. La squadra di Lesmo, attualmente in corsa, sogna di ottenere la promozione in Eccellenza. La competizione si sta avvicinando alla conclusione, e le sfide finali sono molto attese.

Dei sei gironi lombardi di Promozione quello contrassegnato dalla lettera B è per distacco il più equilibrato, incerto e, di conseguenza, avvincente. Chi l’avrebbe mai detto che a tre turni dalla fine sono tre le squadre in testa alla classifica con gli stessi punti? E insieme alle grandi favorite Manara e Olginatese c’è lo straordinario Lesmo di Simone Fossati che dopo avere chiuso il girone di andata al secondo posto e avere “zoppicato” un po’ tra gennaio (tre sconfitte nelle prime quattro giornate) e febbraio, ora corre a mille all’ora, ha vinto tutte e sei le ultime partite (e sette delle ultime otto) e si gioca le sue carte per la promozione diretta in Eccellenza, quest’anno più che mai ambita visto che i posti dai playoff potrebbero ridursi rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rush finale da brivido nel girone B. Ora il Lesmo sogna l’Eccellenza

Calcio Promozione. Il Meda sfida Manara. Lesmo sogna i verticiIl Lesmo (con Olginatese e Colico) tifa Meda questo pomeriggio, impegnato alle 15.

Fusi elogia le squadre. Ora il rush finale Cavalieri"Direi che siamo soddisfatti, in generale, del rendimento che stanno evidenziando le nostre squadre.

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La squadra si concede una pausa prima del rush finale della stagione con altri titoli in palio e la voglia di contenderli alle altre big del futsal italiano - facebook.com facebook