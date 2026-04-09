Ruote bucate al centro commerciale per rubare portafogli e borse un denunciato nell'Avellinese

Un uomo di 49 anni proveniente da Napoli è stato denunciato dai carabinieri di Solofra, in provincia di Avellino. Secondo quanto riferito, avrebbe rubato portafogli e borse a quattro automobilisti utilizzando una tecnica specifica: forare le ruote delle vetture davanti a un centro commerciale. Le indagini hanno portato al suo identificazione e al successivo deferimento in stato di libertà.

Un 49enne napoletano è stato denunciato dai carabinieri di Solofra (Avellino): avrebbe derubato quattro automobilisti davanti al centro commerciale con la tecnica del foro dello pneumatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Solidarietà a quattro ruote al Centro Commerciale Tremestieri: storiche Fiat 500 e raccolta giocattoli per i bimbiSolidarietà a quattro ruote anche quest'anno al Centro Commerciale Tremestieri di Messina, dove il 28 e 29 marzo il fascino delle storiche Fiat 500... Madre e figlia minacciate dai ladri in casa nell’Avellinese: “Adesso t’uccido”Rapina in casa a Forino (Avellino): i criminali hanno portato via la cassaforte e minacciato le vittime con un piede di porco. Argomenti più discussi: Sopralluogo sulla 131 Dcn: caccia alla causa della strage di gomme di Pasquetta; Gomme bucate per rubare nelle auto, la denuncia da due aree parcheggio; Io, bloccato sull'A14 allagata con le gomme esplose: assurdo che non abbiano chiuso l'autostrada FOTO/VIDEO; Raid vandalico contro auto in sosta: Gomme bucate e vetri in frantumi. ++ Decine e decine di auto con le ruote bucate: il risultato dell'indagine della polizia stradale ++ - facebook.com facebook