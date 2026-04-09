Ruggeri è un gigante in Champions League ferma Lamine Yamal e lancia un segnale all'Italia
Durante la recente partita tra l'Atletico Madrid e il Barcellona, Ruggeri si è distinto per aver marcato Lamine Yamal e aver fornito un assist decisivo. La sua prestazione ha attirato l'attenzione dei tifosi, che chiedono una convocazione in nazionale. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Atletico Madrid, rafforzando la presenza di Ruggeri in Champions League.
Nella vittoria dell'Atletico Madrid contro il Barcellona spicca la partita di Ruggeri: marca Lamine Yamal e serve un assist, per i tifosi merita di essere convocato dall'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’arroganza di Lamine Yamal a 16 anni: “Tra tre giorni il terzino del Brasile venderà i giornali”Alvaro Morata ha raccontato un aneddoto su Lamine Yamal, che ha tenuto a battesimo quando era il capitano della Spagna.
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I quarti di finale di Champions League sono stati uno specchio. Crudo, spietato, impossibile da ignorare. Intensità feroce. Ritmi folli. Tecnica ad altissima velocità. Giocatori che fanno sembrare facile ciò che per altri è semplicemente impossibile. Real Madrid– - facebook.com facebook
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