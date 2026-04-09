Ruggeri è un gigante in Champions League ferma Lamine Yamal e lancia un segnale all'Italia

Durante la recente partita tra l'Atletico Madrid e il Barcellona, Ruggeri si è distinto per aver marcato Lamine Yamal e aver fornito un assist decisivo. La sua prestazione ha attirato l'attenzione dei tifosi, che chiedono una convocazione in nazionale. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Atletico Madrid, rafforzando la presenza di Ruggeri in Champions League.