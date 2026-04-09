Ruggeri è un gigante in Champions League ferma Lamine Yamal e lancia un segnale all'Italia

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la recente partita tra l'Atletico Madrid e il Barcellona, Ruggeri si è distinto per aver marcato Lamine Yamal e aver fornito un assist decisivo. La sua prestazione ha attirato l'attenzione dei tifosi, che chiedono una convocazione in nazionale. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Atletico Madrid, rafforzando la presenza di Ruggeri in Champions League.

Nella vittoria dell'Atletico Madrid contro il Barcellona spicca la partita di Ruggeri: marca Lamine Yamal e serve un assist, per i tifosi merita di essere convocato dall'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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