Rubano auto dal parcheggio del noto centro commerciale | incastrati grazie alle telecamere

Ieri, i carabinieri hanno arrestato due uomini di 30 e 33 anni, entrambi di Gragnano, con l’accusa di aver rubato un’auto dal parcheggio di un centro commerciale a Castellammare di Stabia e di aver poi tentato di recuperarla attraverso una richiesta di riscatto. Le indagini hanno portato all’identificazione dei sospettati grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza, che hanno ricostruito le fasi del furto e dell’estorsione avvenuti tra febbraio e marzo.

Ieri, a Castellammare di Stabia e Gragnano, i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un 33enne e un 30enne di Gragnano, accusati di furto aggravato di un'autovettura e alla conseguente estorsione commessa con il metodo del "cavallo di ritorno”, commessi nel febbraio 2025 tra Pompei e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: “Dal parcheggio del centro commerciale lanciano pietre alle auto in corsa”: la denuncia Rubano una bici elettrica in pieno centro storico, ma vengono incastrati dalle telecamereNei giorni scorsi, la Polizia locale della Bassa Romagna è riuscita a individuare i responsabili del furto di una bicicletta elettrica a pedalata... Temi più discussi: Furti d'auto: ecco alcuni consigli per proteggere il tuo veicolo; Monete gettate accanto all’auto. Anziana derubata nel parcheggio; Ondata di furti in città, malviventi ripresi mentre aprono e provano a portar via un'auto: il video; La truffa della monetina nel parcheggio del centro commerciale, denunciato un 36enne. Rubano auto dal parcheggio della Cartiera e ricattano proprietario: a Gragnano arrestati in dueRubano un'auto nel parcheggio del centro commerciale la Cartiera a Pompei e ricattano il proprietario per farsi consegnare mille euro, arrestati due trentenni di Gragnano. Ieri a Castellammare di Stab ... lostrillone.tv Lecco, le rubano la borsa dall’auto nel parcheggio del centro commerciale: dentro c’è un farmaco salvavitaLecco, 11 gennaio 2026 – Nemmeno il tempo di riporre il carrello della spesa, che qualcuno gli ha rubato la borsetta che aveva lasciato in auto. Dentro c'erano pochi soldi, spiccioli più che altro, ma ... ilgiorno.it Assalto all'impianto: rubano 2.000 metri di cavi elettrici e li caricano in auto Bloccati nel Catanese dopo... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook