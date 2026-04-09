Ruba il portafoglio a un magistrato sul bus | 4 mesi di condanna a un senzatetto

Un senzatetto è stato condannato a quattro mesi di reclusione per aver sottratto il portafoglio di una passeggera durante un viaggio in autobus a Bologna. La vittima si è scoperta essere un magistrato, ma l'uomo non ne era a conoscenza al momento del furto. La vicenda si è conclusa con la sentenza, che includeva anche l’ordine di risarcimento dei danni.

ANCONA – Ha rubato il portafoglio a una passeggera su un autobus di linea a Bologna, senza sapere che era un magistrato. Ora è stato condannato. Il giudice del tribunale di dorico, Matteo Di Battista, ha inflitto oggi quattro mesi di reclusione a un 47enne di origine romena, senza fissa dimora e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Turista perde il portafoglio sul bus per Amalfi: autista lo ritrova e glielo restituisceUn episodio che dimostra come, anche nei piccoli gesti quotidiani, possano emergere valori importanti come l’onestà e il senso del dovere, lasciando... Pestò un senzatetto che morì due anni dopo, tribunale lo condanna a dieci anni e otto mesiIl tribunale di Genova ha condannato con rito abbreviato Giovanni Meduri, 60 anni, a 10 anni e 8 mesi di reclusione per la morte del clochard Harjit... Temi più discussi: Ruba il portafoglio a una turista e usa la carta per comprare sigarette: arrestato 22enne; Ruba il portafoglio scordato nel camerino: 59enne denunciata; Catania, ruba il portafoglio a una dipendente universitaria: arrestata 46enne pluripregiudicata; Ladro senza scrupoli a Torino: entra al pronto soccorso, ruba telefono e portafoglio a un paziente ricoverato. Catania, ruba il portafoglio a una dipendente universitaria: arrestata 46enne pluripregiudicataLa Polizia di Stato ha arrestato una catanese di 46 anni che, nei giorni scorsi, ha rubato il portafoglio ad una dipendente dell’Università di Catania. La donna, già nota per i suoi numerosi precedent ... catania.liveuniversity.it Ruba portafogli a dipendente Unict, arrestata 46enneLa polizia di Catania ha arrestato una donna di 46 anni, che nei giorni scorsi avrebbe rubato il portafoglio a una dipendente dell’università. meridionews.it Catania. Ruba una bicicletta in un condominio sotto l’occhio della telecamera. I carabinieri hanno denunciato un 27enne - facebook.com facebook “Il dipendente ruba nell’azienda”: a casa gli trovano mezzo chilo d’oro, scatta l’arresto x.com