A Castel Volturno sono state comunicate le date di ritorno in campo di alcuni calciatori, tra cui Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro si era infortunato durante la partita tra Napoli e Roma del 15 febbraio. Nell’incidente aveva subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Attualmente, Rrahmani prosegue il percorso di recupero senza ulteriori dettagli sulla tempistica esatta del suo rientro.

Tra i calciatori ancora ai box c’è sempre Amir Rrahamni. Il kosovaro si è infortunato nel corso del secondo tempo del match tra Napoli e Roma dello scorso 15 febbraio, rimediando una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Inizialmente i tempi di recupero del difensore azzurro presupponevano un’assenza di circa tre mesi ma, a meno di due mesi dall’infortunio, il rientro è già molto vicino. Napoli, si avvicina il rientro di Rrahmani dopo l’infortunio. Amir Rrahmani potrebbe presto tornare a disposizione di Antonio Conte. Il difensore del Napoli è rimasto ai box nelle ultime sei gare di campionato dopo l’infortunio rimediato contro la Roma ma adesso il suo rientro sarebbe molto vicino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rrahmani, novità importanti da Castel Volturno: fissata la data per il rientro in campo

Napoli, riecco De Bruyne: il ritorno a Castel Volturno e le ipotesi sul rientro in campoNapoli, 24 febbraio 2026 – Quasi come fosse un 'bacio d'addio', l'ultima immagine finora di Kevin De Bruyne in azzurro è stato il (contestatissimo)...

Calcio Napoli, De Bruyne a Castel Volturno: spunta una data per il ritorno in campoIl centrocampista del Calcio Napoli è rientrato in città dopo quattro mesi dall’infortunio e dall’operazione.

Argomenti più discussi: Napoli, ecco il piano recuperi degli infortunati: il primo a rientrare sarà Rrahmani; Napoli, atteso domani Hojlund per verificarne le condizioni. Quando tornano Di Lorenzo e Rrahmani; L'infermeria del Napoli si svuota: le date esatte del rientro in campo per Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara; Napoli, Hojlund pronto al rientro: le ultime verso Parma.

Napoli, da Lobotka a Lukaku: le ultime da Castel Volturno in vista dell’UdineseDal punto sul centrocampo alle novità di formazione: cosa filtra da Castel Volturno in vista di Udinese-Napoli di Serie A Il Napoli di Antonio Conte si è ritrovato venerdì 12 dicembre mattina al ... gianlucadimarzio.com

#Hojlund proverà a recuperare per Parma: ecco cosa filtra da Castel Volturno https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Hojlund-provera-a-recuperare-per-Parma--ecco-cosa-filtra-da-Castel-Volturno-147208.aspx #Napoli #ParmaNapoli - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com