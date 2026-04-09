Rossana Riflesso | La Dogana appartiene ai cittadini E lo stesso vale per il Comune

Rossana Riflesso ha dichiarato che la dogana è di proprietà dei cittadini e che lo stesso principio si applica al Comune. Ha aggiunto di aver preso in carico il compito di risollevare l’ente da una situazione difficile, confermando il suo impegno in questa direzione. Le sue parole si sono concentrate sulla responsabilità di gestire e tutelare gli interessi pubblici legati a queste strutture.