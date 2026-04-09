Rossana Riflesso | La Dogana appartiene ai cittadini E lo stesso vale per il Comune
Rossana Riflesso ha dichiarato che la dogana è di proprietà dei cittadini e che lo stesso principio si applica al Comune. Ha aggiunto di aver preso in carico il compito di risollevare l’ente da una situazione difficile, confermando il suo impegno in questa direzione. Le sue parole si sono concentrate sulla responsabilità di gestire e tutelare gli interessi pubblici legati a queste strutture.
«Non mi sono sottratta al compito di far uscire il Comune dalla situazione in cui era finito», ha detto Riflesso.Un anno di commissariamento in un ente in dissesto: razionalizzazione delle spese, riorganizzazione interna, processi rivisti. Un lavoro, ha tenuto a precisare, «i cui risultati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Lutto per il Prefetto di Avellino: è scomparsa la madre di Rossana RiflessoQuesta mattina è venuta a mancare la madre di Rossana Riflesso, Prefetto di Avellino dal 20 maggio 2024, succeduta a Paola Spena.
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