Dopo settimane di chiusura a causa delle intense precipitazioni che hanno causato danni, la strada provinciale che collega Roseto Valfortore al resto della regione è stata riaperta al traffico. La riapertura permette di ripristinare il collegamento stradale interrotto dall’emergenza atmosferica, ripristinando la viabilità e consentendo il transito tra il borgo e le aree limitrofe. L’intervento di ripristino ha permesso di riqualificare la strada danneggiata dalle recenti piogge.

Il collegamento stradale che separa Roseto Valfortore dal resto del mondo sta per essere ripristinato, mettendo fine all’isolamento che ha colpito il borgo dopo le violente precipitazioni che hanno devastato il Foggiano. Tra la giornata di domani e quella successiva, la strada provinciale 129, l’arteria che unisce il comune a Biccari, tornerà percorribile, sebbene con limitazioni che prevedono un senso unico alternato e la ripresa dei servizi di trasporto pubblico. I lavori di ampliamento della carreggiata sulla SP 129 sono attualmente nelle fasi conclusive grazie all’impegno del Genio Militare. Una volta completate le verifiche tecniche tramite prove di carico e test geo-radar, la circolazione sarà ufficialmente aperta anche ai mezzi pubblici già da domani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roseto riapre dopo l’emergenza: la SP 129 torna percorribile

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