Rompe i finestrini di un' auto e porta via i giochi di un bambino di 2 anni

Nelle ultime ore, si è verificato un episodio a Foggia in cui qualcuno ha infranto i finestrini di un'auto e ha portato via i giochi di un bambino di due anni. Si tratta di un gesto che ha suscitato preoccupazione tra i residenti, considerando che si tratta di un danno diretto a un bambino molto piccolo. La polizia sta indagando per identificare l'autore dell'atto e capire se ci siano altri casi simili nella zona.

Senza ombra di dubbio ci sono più persone che a Foggia infrangono i finestrini delle auto per il semplice gusto di provocare un danno o per rovistarvi dentro e portar via qualcosa. C’è chi è finito nel mirino degli spaccavetri per ben quattro volte, chi, questa mattina giovedì 9 aprile, in zona. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Usa, bambino di 11 anni spara e uccide il padre: gli aveva sequestrato la console giochiUn bambino di 11 anni della Pennsylvania, negli Stati Uniti, avrebbe ucciso a colpi d’arma da fuoco il padre, dopo che questi gli aveva confiscato la... Auto nel mirino dei balordi, decine di furti e finestrini rotti: i foggiani chiedono di far luce sui raidUn colpo secco al deflettore o al finestrino laterale, l’abitacolo messo a soqquadro e il furto di pochi oggetti di scarso valore dal bagagliaio Atti... Temi più discussi: 'Spaccavetri' seriale, identificato il presunto autore dei danneggiamenti alle auto: proseguono le ricerche; Arcella, finestrini delle auto in frantumi due volte in quindici giorni; La pioggia non ferma lo 'spaccavetri': raid in piazza Pavoncelli, cristalli distrutti e fuga con... la spesa. Rompe i finestrini a più di 50 auto a Milano per rubare all’interno: arrestato per la terza volta in 4 giorniUn 22enne è stato arrestato nella serata di sabato 15 novembre a Milano per la terza volta in quattro giorni. Il giovane avrebbe rotto i finestrini a più di 50 auto per poi rubare all’interno. Segui ... fanpage.it Rompe i finestrini delle auto con un martellino e ruba gli oggetti all'interno: arrestato un 52enne per furto aggravatoVERONA - Rompe i finestrini delle automobili in sosta per rubare gli oggetti all'interno. Un cittadino straniero di 52 anni è stato arrestato nella notte di giovedì 4 dicembre, attorno alle 23 in zona ... ilgazzettino.it Il presidente uscente rompe gli indugi dopo lo stallo: «Le assenze all'ultimo CdA sono state una mancanza di rispetto, servono coesione e capacità di fare sistema» - facebook.com facebook A tre anni dalla morte di Matthew Perry, la sua famiglia rompe il silenzio, con un duro atto di accusa nei confronti di Jasveen Sangha: «Date a questa donna senza cuore la massima pena detentiva possibile, così non potrà fare del male ad altre famiglie come l x.com