Romics 2026 | tra icone del fumetto e il potere delle Superheroines

Oggi a Roma si apre ufficialmente la 36ª edizione di Romics, la fiera dedicata al mondo del fumetto, dell’animazione e dei videogiochi. La manifestazione si svolge presso la Fiera di Roma e proseguirà fino a fine settimana, attirando appassionati e professionisti da diverse parti del paese. Tra gli eventi in programma ci sono esposizioni di opere di icone del fumetto e incontri dedicati alle supereroine e ai loro ruoli nelle narrazioni contemporanee.

L’appuntamento con l’immaginario collettivo si riapre oggi a Roma, giovedì 9 aprile 2026, quando la Fiera di Roma ospita l’inaugurazione della 36ª edizione del Romics. Il festival, che trasforma i padiglioni fieristici in un ecosistema vibrante di fumetto, animazione, gaming e cultura pop, propone una prima giornata caratterizzata da una densità di appuntamenti tale da richiedere una vera guida per orientarsi tra le diverse aree tematiche. Un percorso tra maestri del segno e icone della cultura pop. Entrare nel cuore pulsante dell’evento significa immergersi in un’offerta espositiva che occupa gran parte dello spazio disponibile, con un particolare sui Padiglioni 5 e 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romics 2026: tra icone del fumetto e il potere delle Superheroines Romics 2026, torna il Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema & gamesC’è tutto l’immaginario della pop culture, l’innovazione delle nuove tecniche di storytelling e la celebrazione degli artisti e delle icone più... Jon J. Muth: Il pittore del fumetto che ha dato colore a The Sandman – Ospite al Lanciano nel Fumetto 2026Ci sono autori che raccontano attraverso il segno, e altri che raccontano attraverso il colore. Temi più discussi: Romics 2026: il programma della prima giornata, giovedì 9 aprile; Romics 2026, il Festival Internazionale di fumetto, animazione, cinema e games; Romics 2026: Al via la 36ª edizione; Romics 2026: tra indie e cultura pop, una primavera nel nome della transmedialità. Romics 2026, torna il Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema & gamesC'è tutto l'immaginario della pop culture, l'innovazione delle nuove tecniche di storytelling e la celebrazione degli artisti e delle icone più ... romadailynews.it Romics 2026: il programma della prima giornata, giovedì 9 aprileAl via oggi il Romics 2026, nuova edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games: ecco cosa non perdere nel programma della prima giornata ... movieplayer.it In anteprima a Romics Official 2026, dal 9 al 12 aprile, arriva Il Romanesco nei Fumetti di Topolino: un volume speciale che celebra il dialetto attraverso storie indimenticabili e un nuovo modo di leggerle. All’interno troverete Paperugantino – Commedia in due - facebook.com facebook Torna il Romics, tra gli ospiti Zerocalcare, Giorgio Vanni e Eddie Brock. Da domani a domenica 12 aprile alla Fiera di Roma, 400 espositori in cinque padiglioni #ANSA x.com