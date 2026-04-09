A Roma, dall’10 al 23 aprile 2026, si svolge il progetto “Aprile di Cultura e di Resistenza”, un calendario di eventi che coinvolge diversi luoghi della città. La manifestazione propone iniziative di varia natura, con l’obiettivo di celebrare la memoria e promuovere la cultura attraverso incontri, mostre e spettacoli. La programmazione si svolge in diverse location, offrendo un’occasione per approfondire temi legati alla storia e alla resistenza.

Cosa: “Aprile di Cultura e di Resistenza”, un ricco programma di eventi multidisciplinari.. Dove e Quando: In vari luoghi della Capitale, dal 10 al 23 aprile 2026.. Perché: Una rassegna che unisce teatro, musica, arte e memoria per celebrare la vitalità culturale della città.. La primavera romana si accende con una proposta culturale travolgente che trasforma la città in un palcoscenico diffuso. Il programma “Aprile di Cultura e di Resistenza”, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, delinea per le prossime due settimane una mappa di appuntamenti che spaziano dal teatro di figura alla danza contemporanea, dalla grande musica sinfonica alle rassegne cinematografiche. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma, un aprile tra cultura e memoria: la mappa degli eventi

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