Roma stagione a due facce | mancanza di continuità

Con la fine della stagione 2025-2026, la squadra di Roma si trova a ripercorrere una sequenza di alti e bassi già vista negli ultimi due anni. I risultati hanno alternato momenti di difficoltà a periodi di buona forma, senza mai garantire una continuità di rendimento. La squadra ha mostrato una gestione variabile, con fasi in cui ha conquistato punti importanti e altre in cui ha faticato a trovare stabilità.

Con la stagione 2025-2026 che volge al termine, la Roma si trova in una situazione già vista. Negli ultimi due anni, i giallorossi hanno alternato lunghi periodi di difficoltà con accelerazioni. Nel 2023-2024 la prima parte vide la Roma terminare all’ottavo posto con 29 punti, prima di un girone di ritorno che la vide conquistare sotto la guida di Daniele De Rossi 34 punti su 57 disponibili. La stagione scorsa ha visto un copione ancora più estremo: dopo l’interregno disastroso di Juric, la Roma chiuse il girone d’andata a 23 punti, per poi conquistare sotto la gestione Ranieri 46 punti nel girone di ritorno e sfiorando la qualificazione in Champions League all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Energia, a Roma l'evento 'Sostenibilità e competitività: due facce della stessa medaglia' Juve schizofrenica! | 2FRIENDS feat. @LucaToselli Ep. 17 Temi più discussi: Da Fonseca a Gasp il risultato non cambia: i Friedkin bloccano i rinnovi dei senatori della Roma; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Nba Europe si avvicina a Roma: due cordate hanno presentato l’offerta, anche per il PalaEur; I precedenti di Roma-Pisa. Ncaa, la prossima stagione partirà a Roma. Ecco i campioni usciti da Villanova e Notre DameIl basket universitario statunitense andrà al cospetto del Papa. Secondo numerosi media statunitensi, infatti, Villanova e Notre Dame stanno organizzando nella capitale italiana l’inizio della ... ilmessaggero.it Roma, Gasperini: Ferguson si opera, stagione finita. Totti? Non decido io il ruoloDomani alle 18.00, la Roma sarà ospite del Genoa di Daniele De Rossi allo Stadio Luigi Ferraris. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa presso l'apposita ... tuttomercatoweb.com Liceo Cervantes di Roma assume un assistente amministrativo: ecco quali sono i requisiti. Dove, come e quando inviare le candidature - facebook.com facebook Ore 14.45. Coda ridotta a code a tratti. Ore 14.02. Incidente e mezzo pesante rimosso. Coda in calo a 6 km in direzione Roma, traffico regolare tra Incisa-Reggello e Firenze sud in direzione Bologna. Ore 12.45 Sulla #A1 a causa di un incidente avven x.com