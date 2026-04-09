Nel prossimo incontro tra Roma e Pisa, il tecnico Gasperini potrà schierare nuovamente Soulé, il cui rientro rappresenta una novità importante per la formazione. La squadra affronta questa partita con l’obiettivo di migliorare la propria efficacia offensiva, cercando di ottenere punti utili per la posizione in classifica. Parallelamente, il calciatore Malen punta a stabilire un nuovo record stagionale, mentre entrambe le squadre cercano di consolidare le proprie ambizioni di fine campionato.

La sfida contro il Pisa rappresenta un passaggio fondamentale per il finale di stagione della Roma. Non si tratta solo di una questione di classifica, ma della necessità concreta di ritrovare efficacia in fase realizzativa. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha chiesto maggiore precisione ai suoi attaccanti, che hanno faticato a concretizzare il gioco prodotto nelle ultime uscite, proprio mentre la corsa per l’Europa entra nella sua fase più importante. Il ritorno di Soulé e la missione di Malen. La novità principale della formazione titolare è il ritorno di Matìas Soulé. Dopo uno stop di oltre un mese dovuto alla pubalgia, l’argentino ha recuperato la condizione necessaria per partire dal primo minuto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa: Gasperini ritrova Soulé. Malen a caccia del record stagionale

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Napoli-Roma, a Gasperini resta solo un dubbio: Pellegrini o Soulé. Malen e Dybala le certezzeIl Messaggero: "Soulé è alle prese con una pubalgia ma non vuole tirarsi indietro in una gara così delicata.

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AUDIO - Rivivi la conferenza stampa di Gasperini verso Roma-PisaIl tecnico ha presentato la sfida dell'Olimpico direttamente da Trigoria alla vigilia della gara. Rivivi la conferenza con il podcast di Radio Romanista! ilromanista.eu

La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-PisaGian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Pisa, giornata numero 32 di Serie A. asroma.com

Tra poco la conferenza stampa di Gasperini pre Roma-Pisa - LIVE #ASRoma x.com

Roma-Pisa non sarà una partita come le altre per Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso, titolare al fianco di Soulé e alle spalle di Malen, festeggerà infatti la 300esima partita in Serie A. Lorenzo, il cui futuro è ancora in bilico, vuole celebrare questo tragua - facebook.com facebook