Roma neonato tra droga e rifiuti | la madre denunciata il compagno arrestato

A Roma, un neonato è stato trovato tra rifiuti e sostanze stupefacenti. La madre è stata denunciata, mentre il compagno è stato arrestato. I due erano già coinvolti in un procedimento per la morte di un altro bambino. La scoperta è avvenuta in una zona periferica della città, dove sono state trovate anche tracce di droga e residui di rifiuti abbandonati. La vicenda è al centro delle indagini delle forze dell'ordine.

La ricostruzione La madre, che è stata denunciata, lo aveva portato via dall'ospedale subito dopo il parto. Proprio la segnalazione dell'ospedale nei confronti della 31enne ha messo in allerta i servizi sociali. Gli agenti sono andati in un primo appartamento prima di trovare il bambino a Pietralata. Il piccolo, che non ha avuto assistenza sanitaria nei primi giorni di vita, è stato affidato ai servizi sociali. Il compagno, un 49enne rumoeno, è stato arrestato: è ai domiciliari e andrà a processo a maggio. I carabinieri hanno sequestrato hashish e marijuana. Il valore della droga sarebbe di circa 70mila euro. Il precedente La Procura di Roma indaga e non è la prima volta per i genitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti.

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Neonato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre

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Roma-Pisa non sarà una partita come le altre per Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso, titolare al fianco di Soulé e alle spalle di Malen, festeggerà infatti la 300esima partita in Serie A. Lorenzo, il cui futuro è ancora in bilico, vuole celebrare questo tragua - facebook.com facebook

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