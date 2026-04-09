Roma il quartiere in cui vivi può farti invecchiare prima | le zone più a rischio

Un articolo analizza come alcune aree di Roma possano influenzare il processo di invecchiamento dei residenti. La differenza tra quartieri si manifesta in vari aspetti della vita quotidiana e può avere ripercussioni sulla salute e sul benessere delle persone che ci vivono. La varietà tra zone della capitale si riflette anche in caratteristiche sociali e ambientali, che possono incidere sul modo in cui si invecchia.

I quartieri di Roma, tra rivalità e tipicità, non sono tutti uguali e, anzi, hanno degli effetti pazzeschi sulla qualità della vita di chi li abita e, addirittura, sul modo in cui queste persone arrivano ad invecchiare. Secondo alcuni studi recenti, infatti, esistono differenze significative tra le diverse aree della città che possono incidere anche sull’invecchiamento. Una realtà che apre interrogativi importanti sul legame tra ambiente urbano e benessere, tra condizioni di vita e salute nel lungo periodo. LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio) Roma: invecchiare diversamente a seconda dei quartieri? Scopri dove lo si fa di più. 🔗 Leggi su Funweek.it

“Quel missile può colpire l’Italia”. Guerra, l’allarme e le zone a rischioLa guerra in Medio Oriente continua a incidere sugli equilibri internazionali e a richiamare l’attenzione anche dei Paesi occidentali.

Longevità, avere accanto persone negative fa invecchiare più in fretta: 9 mesi in più per ogni «scocciatore» con cui ci si relaziona. I dati di un nuovo studioDonne, fumatori e soggetti fragili i più colpiti L'indagine è stata eseguita su un campione di popolazione dell'Indiana di cui sono stati analizzati...

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Quando Papa Giovanni Paolo II era solo Karol Wojtyla, ha vissuto in questo collegio nel centro di Roma. Qui le foto x.com