Nel fine settimana tra l’11 e il 12 aprile 2026, Roma ospiterà diverse esposizioni artistiche e spettacoli teatrali. Nelle strade della città si terranno mostre di arte contemporanea e rassegne teatrali aperte al pubblico. Nella provincia laziale, si svolgeranno eventi culturali di vario genere, offrendo occasioni di svago e approfondimento per residenti e visitatori. L’intera regione si prepara a un calendario ricco di attività dedicate alla cultura e all’intrattenimento.

Il fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 si prospetta come un mosaico variegato di esperienze che collegano il cuore monumentale di Roma alle atmosfere più rilassate della provincia laziale. Tra mostre d’arte impegnative, spettacoli teatrali dal taglio popolare o drammatico e itinerari enogastronomici nei Castelli Romani, l’offerta culturale e ricreativa invita a superare i confini del Grande Raccordo Anulare per riscoprire la vitalità dei centri dell’area metropolitana. L’arte tra processo creativo e sguardo sul reale nel centro di Roma. decide di trascorrere le giornate del 11 e 12 aprile nel centro della Capitale, il percorso culturale propone una riflessione profonda sul gesto artistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 11-12 aprile: tra mostre d’arte e il ritmo del teatro

Alta Velocità Roma-Firenze: circolazione sospesa tra l’11 e il 12 aprile e offerta ridotta anche lunedì 13L’attivazione del più avanzato sistema europeo per il controllo della marcia dei treni porterà alla stop della circolazione sulla linea Roma-Firenze...

Alta Velocità Roma-Firenze: circolazione dei treni sospesa tra l’11 e il 12 aprile, ridotta il 13Nel weekend dell’11 e 12 aprile la linea AV Roma-Firenze sarà sospesa per l’attivazione del sistema ERTMS, con stop totale dei treni e riduzioni...

PRAGUE, Czech Republic - Easter Walking Tour (2026) - 4K HDR

Temi più discussi: Aprile 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 30 aprile 2026; Il Vintage Market al San Paolo District; Weekend Roma del 10-11-12 aprile: festival, cultura e appuntamenti iconici nella capitale; Cosa fare a Roma: mostre, eventi e appuntamenti di aprile.

Weekend a Roma e area metropolitana, cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprile: mostre, teatro, sagreRoma e area metropolitana, eventi dell’11 e 12 aprile 2026: mostre, teatro, sagre, mercatini e appuntamenti da scegliere nel weekend ... romait.it

Weekend Roma e Lazio, cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprile: sagre, mostre, concerti provincia per provinciaEventi nel Lazio weekend 11 e 12 aprile 2026: sagre, mostre, concerti, visite e sapori da Roma a Viterbo, guida utile provincia per provincia ... ilquotidianodellazio.it

Leggo. . Sarebbe dovuta essere una mattinata di ordinari spostamenti tra le strade di Monteverde, a Roma. Invece, il silenzio di un autobus fermo al capolinea è stato rotto dai flebili lamenti provenienti da un carrello della spesa, trasformando una corsa di line - facebook.com facebook

Palloni, coni e funicelle: nelle 376 scuole primarie di Roma arrivano 54mila articoli sportivi ift.tt/d2irJQm x.com