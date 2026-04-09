Roberta Valente – Notaio in Sorrento intervista esclusiva ad Alessio Lapice | Calogiuri e Stefano si somigliano entrambi legati alla famiglia Imma Tataranni senza Vanessa Scalera? Strano immaginarla senza di lei

La nuova serie televisiva intitolata “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” debutta su Raiuno il 12 aprile, portando sul piccolo schermo una storia che combina elementi di mistero, sentimenti e introspezione. La narrazione si focalizza sulle vicende di un notaio nella suggestiva cornice di Sorrento, affrontando temi legati alle fragilità umane e alle decisioni personali. Recentemente, è stata pubblicata un'intervista esclusiva a un attore protagonista, che ha commentato alcune somiglianze tra due personaggi e la mancanza di una figura ricorrente nella serie.

La nuova serie “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” debutta su Raiuno a partire dal 12 aprile, proponendo un racconto che intreccia mistero, emozioni e riflessione interiore, andando oltre il semplice intrattenimento per esplorare le fragilità umane e le scelte più intime. Protagonista è Roberta Valente, interpretata da Maria Vera Ratti, una giovane notaia brillante e rigorosa, diventata la più giovane d’Italia grazie a disciplina e controllo, ma destinata a vedere vacillare le proprie certezze. Il trasferimento nella suggestiva Sorrento rappresenta un punto di svolta, trasformando la città in un elemento vivo della narrazione, capace di incidere sul suo percorso personale e professionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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( Mirella Armiero) L'attrice, ora protagonista di «Roberta Valente notaio in Sorrento», era Enrica nella serie tratta dai romanzi di De Giovanni: «I fan dispiaciuti per la morte del mio personaggio. Un signore mi fermò per strada: sei sopravvissuta» - facebook.com facebook

Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e Erasmo Genzini. Ecco la trama x.com