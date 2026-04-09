Roberta Repetto morta dopo aver tolto un neo senza esame istologico cosa rischia il medico Paolo Oneda

La Cassazione ha riaperto il caso riguardante la morte di una donna dopo aver rimosso un neo senza aver eseguito un esame istologico. La decisione riguarda anche l’aspetto civile e si concentra sulla questione del consenso informato fornito dalla paziente. Il medico coinvolto nel trattamento si trova ora sotto scrutinio legale, con il focus sulle modalità con cui è stato gestito il consenso e le procedure adottate.

Il caso di Roberta Repetto torna sotto il mirino degli inquirenti. La donna morì a 40 anni per un melanoma qualche mese dopo l’asportazione di un neo effettuata su un tavolo da cucina nel centro Anidra di Borzonasca (Genova), senza che però sul tessuto venisse compiuto un esame istologico. La Cassazione ha aperto alla possibilità di un risarcimento civile a danno del medico Paolo Oneda, assolto invece con formula piena per quanto riguarda il profilo penale. Roberta Repetto si era curata per due anni con rimedi alternativi, tra tisane e bagni nel fiume, senza sottoporsi a cure mediche ufficiali. Il caso di Roberta Repetto, cosa sappiamo... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roberta Repetto morta dopo aver tolto un neo senza esame istologico, cosa rischia il medico Paolo Oneda Leggi anche: Medico assolto ma dovrà risarcire la famiglia di una donna a cui fu asportato un neo senza eseguire senza esame istologico Roberta Repetto, morta di melanoma dopo l’asportazione di un neo: “Se informata, non si può escludere che avrebbe accettato le cure”Brescia, 8 aprile 2026 – Nel 2018 Roberta Repetto, figlia dell’ex sindaca di Chiavari, Paola Repetto, morì stroncata da un melanoma, curato per due... Temi più discussi: Roberta Repetto morta a 40 anni dopo l'asportazione di un neo su un tavolo da cucina: Se informata forse avrebbe accettato le cure; Morta dopo l’asportazione di un neo, la Cassazione: Se informata forse avrebbe accettato le cure; Roberta morta di melanoma dopo l’asportazione di un neo: Se informata, non si può escludere che avrebbe accettato le cure; Medico assolto ma dovrà risarcire la famiglia di una donna a cui fu asportato un neo senza eseguire esame istologico. Roberta Repetto morta dopo aver tolto un neo senza esame istologico, cosa rischia il medico Paolo OnedaLa Cassazione apre a un possibile processo civile al medico Paolo Oneda per il caso di Roberta Repetto, morta a 40 anni dopo l'asportazione di un neo ... virgilio.it Morì dopo asportazione neo, medico bresciano verso il risarcimentoRoberta Repetto, 40 anni, morì dopo l’asportazione di un melanoma senza esame istologico. La Corte di Cassazione apre la strada al risarcimento per la famiglia. «Non può essere escluso che avrebbe acc ... quibrescia.it La Corte di Cassazione ha annullato l'assoluzione del medico Paolo Oneda limitatamente agli effetti civili nel caso di Roberta Repetto, la donna deceduta dopo l'asportazione di un neo eseguita nel centro Anidra di Borzonasca (Genova). I giudici della terza s - facebook.com facebook