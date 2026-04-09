Roberta Caronia, protagonista del film La salita, ha parlato della sua esperienza tra teatro, cinema e vita quotidiana, soffermandosi sulla capacità di mantenere l’umanità in situazioni di forte emozione come l’odio. Ha spiegato come l’attrice affronta il lavoro di interpretazione come un percorso di attraversamento delle proprie emozioni, senza perdere di vista l’autenticità. La sua testimonianza si inserisce in un discorso più ampio sul rapporto tra emozioni e rappresentazione artistica.

Ci sono attrici che costruiscono personaggi, e altre che li attraversano. Roberta Caronia appartiene a questa seconda categoria: il suo lavoro non sembra mai puntare alla definizione, ma alla possibilità di restare dentro una domanda. Non chiudere, non semplificare, non risolvere troppo in fretta. È un modo di stare sulla scena che ha a che fare prima di tutto con una disposizione interiore. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Roberta Caronia, protagonista al cinema dal 9 aprile del film La salita di Massimiliano Gallo, emerge con chiarezza una consapevolezza rara: fare l’attrice non significa soltanto interpretare, ma mantenere una forma di apertura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberta Caronia, protagonista del film La salita : “Si può restare umani mentre si prova odio?”

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#lasalita #MassimilianoGallo #robertacaronia #alfredocossu Beatrice (Roberta Caronia) ed Emanuele (Alfredo Cossu) protagonisti della storia narrata nel film LA SALITA di Massimiliano Gallo dal 9 aprile al cinema (foto di Anna Camerlingo) https://www.napol - facebook.com facebook