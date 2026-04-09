Rivoluzione nei campi | 99 milioni per liberare i trattori dai software

Un accordo legale da 99 milioni di dollari è stato raggiunto nel settore agricolo negli Stati Uniti, chiudendo una lunga disputa tra i produttori di trattori e gli agricoltori. La questione riguardava le restrizioni sui software installati sui macchinari, che limitavano la riparazione e la modifica da parte degli utenti. La decisione apre nuove prospettive per gli operatori agricoli e le aziende produttrici di macchinari.

Un accordo legale di 99 milioni di dollari segna una svolta decisiva per il settore agricolo statunitense, ponendo fine a un lungo contenzioso tra i produttori di macchine e chi lavora la terra. Deere & Company ha infatti accettato di stanziamento una cifra enorme per risarcire le aziende agricole e i singoli proprietari che hanno preso parte a una class action, aprendo finalmente le porte alla gestione autonoma dei software dei mezzi pesanti. La decisione arriva dopo anni di tensioni legate all . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione nei campi: 99 milioni per liberare i trattori dai software Istruzione in Sicilia, 1,5 milioni per liberare i giovani dai condizionamenti criminaliFornire alle studentesse e agli studenti siciliani strumenti culturali, educativi e sociali capaci di spezzare ogni legame con i condizionamenti... Italia eliminata dai Mondiali, i MEME dopo la sconfitta: dai calciatori azzurri nei campi a Bastoni con la maglia della BosniaL’Italia è stata eliminata dai Mondiali di calcio 2026 e, come spesso accade nei momenti più difficili dello sport, la reazione del web non si è...