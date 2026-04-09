Da oggi i supermercati adottano un sistema di prezzi variabili che cambia in tempo reale, con sconti più elevati al mattino e alla sera. Questa novità rappresenta una modifica rispetto al tradizionale listino fisso, grazie all’utilizzo di algoritmi che regolano i costi sulla base di diversi parametri. La gestione dinamica dei prezzi mira a ottimizzare le vendite e a rispondere in modo più flessibile alle richieste del mercato.

Roma, 9 aprile 2026 – L’economia della grande distribuzione organizzata sta abbandonando il modello del listino fisso per adottare una gestione dinamica dei prezzi. Questo cambiamento è guidato da algoritmi che incrociano i dati di magazzino con il comportamento d'acquisto, trasformando il supermercato in un sistema a reazione rapida. L'obiettivo è chiaro: difendere i margini di guadagno che, nel settore alimentare, restano strutturalmente bassi (spesso sotto il 3% del fatturato). Il fattore tempo: prezzi e scadenze. Il più tangibile di questa rivoluzione riguarda i prodotti freschi (latte, carne, quarta gamma). In un sistema tradizionale, il prodotto invenduto a fine giornata rappresenta una perdita del 100% del costo d'acquisto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rivoluzione al supermercato: ora l’algoritmo cambia i prezzi in tempo reale. Più sconti la mattina e la sera

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