Le tensioni in Medio Oriente, in particolare la guerra in Iran e le recenti tensioni nella regione, stanno causando ritardi, aumenti dei costi e cancellazioni nei viaggi programmati per i prossimi mesi. Nonostante la tregua di due settimane annunciata, le conseguenze di questi conflitti si riflettono sui viaggi di molte persone, influenzando le prenotazioni e le partenze. I consumatori sono alla ricerca di modalità per proteggersi da questi disagi.

A l netto della tregua di due settimane annunciata, la guerra in Iran e le tensioni che stanno interessando tutto il Medio Oriente hanno effetti concreti anche su di noi. Uno dei capitoli più a rischio è quello che riguarda i voli cancellati. Il problema fondamentale è la disponibilità di cherosene, il carburante utilizzato dagli aerei: la difficoltà delle petroliere di attraversare lo stretto di Hormuz lo rende sempre più difficile da reperire e più costoso. Non si parla, al momento, di un blocco generalizzato del traffico aereo, ma è evidente che i disagi potrebbero esserci, e importanti. Invece di allarmarsi, è utile che i consumatori mettano in atto tutto ciò che possono fare per tutelarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ritardi, aumenti dei costi e anche cancellazioni: a causa delle tensioni in Medio Oriente, i viaggi dei prossimi mesi potrebbero essere segnati da difficoltà notevoli. Ma i consumatori possono tutelarsi

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