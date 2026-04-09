Risorse idriche in Veneto | piogge sotto media a marzo segnali positivi da neve e invasi

Nel mese di marzo in Veneto sono state registrate precipitazioni medie di 54 millimetri, rispetto alla media storica di 68 millimetri per lo stesso periodo, con un calo del 21%. Le quantità di neve e i livelli degli invasi mostrano segnali che potrebbero indicare condizioni favorevoli per le risorse idriche, nonostante il deficit di pioggia.

Nel mese di marzo in Veneto sono caduti mediamente 54 mm di precipitazione, a fronte di una media storica (1991-2020) di 68 mm, con un deficit pari al 21%. Anche considerando l’intero anno idrologico 2025-2026 (da ottobre a marzo), le precipitazioni cumulate si attestano mediamente a 399 mm, con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Veneto | Risorse idriche in Veneto: marzo sotto media per le precipitazioni, ma segnali positivi da neve e invasi - facebook.com facebook

SWAF-G: nuova iniziativa per investimenti in sistemi idrici circolari Obiettivo: sostenere investimenti in sistemi idrici circolari, rafforzando l’ecosistema della R&I e promuovendo una gestione sostenibile delle risorse idriche shorturl.at/6Ty1M x.com