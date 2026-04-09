Riqualificazione delle spallette dell’Arno Giani stoppa le polemiche | Lavoro di rigoroso ripristino

L'amministrazione ha annunciato che tra Ponte Vecchio e Santa Trinita sono stati effettuati interventi di ripristino sulle spallette dell’Arno. L’obiettivo è migliorare la sicurezza dell’area e prevenire rischi idrogeologici, inserendo i lavori in un progetto più ampio dedicato alla tutela del fiume. Il sindaco ha riconosciuto la qualità delle operazioni, definendole rigorose e precise, e ha chiesto di evitare polemiche inutili.

FIRENZE – “ Tra il Ponte Vecchio e Santa Trinita abbiamo fatto un lavoro di assoluto e rigoroso ripristino, nell’ambito di un più complessivo disegno di messa in sicurezza dell’Arno e prevenzione idrogeologica”. È la precisazione con cui il presidente Eugenio Giani questo pomeriggio chiude le polemiche apparse nei giorni scorsi sul colore dell’intonaco delle spallette su Lungarno Acciaiuoli a Firenze. Giani mostra due foto delle stesse spallette risalenti al 2008 e al 2018 che testimoniano identica soluzione cromatica. Assieme al presidente, c’è Michele Catella, ingegnere del Genio Civile Valdarno Superiore, che ricorda come la scelta del colore è avvenuta d’intesa con la Soprintendenza nel corso di un incontro, il 13 ottobre, e di un sopralluogo il 30 ottobre scorsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Riqualificazione delle spallette dell’Arno, Giani stoppa le polemiche: “Lavoro di rigoroso ripristino” Tutte le maglie delle Nazionali olimpiche di hockey su ghiaccio, in rigoroso ordine di bellezzaA Torino 2006 tutti parlavano del curling: a metà tra il divertito e l'incuriosito, il pubblico medio italiano scopriva una disciplina che negli anni... Sopralluogo al tunnel sotto l’Arno, Giani promette 7,5 milioni di euroFIRENZE – Il presidente Giani ha presenziato questa mattina (28 febbraio) al sopralluogo al tunnel che a Firenze sottoattraversa l’Arno dalla pescaia... Temi più discussi: Spallette, Giani difende i lavori: Basta con gli ’estetisti del no’. La nostra priorità è la sicurezza; Completati i lavori sui lungarni fiorentini, Giani: Rigoroso ripristino, sulla sicurezza un salto di qualità; Spallette dell’Arno, Giani replica alle polemiche: 'Ripristino rigoroso'; Lungarno, polemica su lavori e imbiancatura: Sembra un battiscopa. Giani difende l'opera / FOTO. Spallette dell'Arno, Giani tira drittoTra il Ponte Vecchio e Santa Trinita abbiamo fatto un lavoro di assoluto e rigoroso ripristino ... nove.firenze.it Spallette dell’Arno, Giani replica alle polemiche: 'Ripristino rigoroso'Negli ultimi giorni il rifacimento delle spallette sul Lungarno Acciaiuoli, nel tratto tra Ponte Vecchio e Santa Trinita, è finito al centro delle polemiche per il colore chiaro dell’intonaco, ... 055firenze.it Un buon lavoro sul DIAFRAMMA rende più efficace la tua camminata. Camminare è una attività molto piacevole e benefica, che però copre solo la "base minima-minima" delle necessità di attività fisica. I benefici che ti può dare possono poi essere ridotti, se i t - facebook.com facebook Pellegatti teme: “Milan stanco psico-fisicamente, il lavoro di Allegri diventa duro” x.com