Dopo i giorni di chiusura causati da una frana, i treni sulla linea adriatica hanno ripreso a circolare. I tecnici stanno lavorando sul tratto interessato per ripristinare completamente il servizio. La ripresa della viabilità tra Molise, Abruzzo e Puglia si manifesta con i primi segnali di normalizzazione, anche se alcune criticità rimangono ancora da risolvere. La situazione si sta progressivamente normalizzando dopo le recenti precipitazioni.

Dopo il blocco causato dalle precipitazioni sul versante adriatico, la viabilità tra Molise, Abruzzo e Puglia mostra i primi segnali di una lenta ripresa. Mercoledì 8 aprile 2026, un tavolo operativo a Roma ha riunito le principali figure gestionali delle infrastrutture per definire il piano di ripristino dopo la frana che ha colpito l’area. Mentre il ministro Salvini si prepara a un sopralluogo diretto nei punti più fragili della zona, le prime manovre per riportare la mobilità ai livelli ordinari sono già in atto, con la riattivazione progressiva dei binari ferroviari avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Il ritorno della mobilità ferroviaria e le sfide del monitoraggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ripartono i treni sull’Adriatica: tecnici al lavoro dopo la frana

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