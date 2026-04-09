Il rinnovo di contratto di Fikayo Tomori con il Milan si avvicina alla conclusione, con le trattative in fase avanzata. Il difensore centrale, nato nel 1997, è nel club dal gennaio 2021 e potrebbe presto mettere nero su bianco un nuovo accordo. Nel frattempo, due situazioni contrattuali sono in attesa di sviluppi e mantengono alta l’attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c’è stato un ulteriore avvicinamento tra il Milan e l’entourage di Fikayo Tomori per il rinnovo del contratto del difensore inglese. Tomori, che ha recentemente ritrovato anche la convocazione con la Nazionale dell'Inghilterra, sta disputando una buona stagione da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri (32 partite, con 3 assist al suo attivo, tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e, pertanto, la società sta lavorando per allungare l'accordo con l'ex Chelsea. Tomori è entusiasta di legarsi ulteriormente ai colori rossoneri, dopo che, come si ricorderà, tra l'estate e l'inverno 2025, ha rifiutato diverse destinazioni (Juventus e Tottenham su tutte), pur di restare al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rinnovo Tomori con il Milan in dirittura d’arrivo. Poi due situazioni in stand-by che preoccupano

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Milan, il rinnovo di Tomori è sempre più vicino. Pulisic e Leao rimandati a fine stagioneFikayo Tomori e il Milan si avvicinano ulteriormente al rinnovo di contratto. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il difensore. tuttomercatoweb.com

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C'è stato un ulteriore avvicinamento tra il Milan e l'entourage di Tomori per il rinnovo. Presto potrebbe prolungare di altre 3 stagioni con ritocco dell'ingaggio. Invece i rinnovi di Leao e Pulisic al momento sono in stand-by, si valuterà al termine del campionato x.com

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