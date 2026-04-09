La Juventus sta lavorando per confermare Luciano Spalletti come allenatore anche per la prossima stagione. Nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato il rinnovo del contratto dell’allenatore, che ha guidato la squadra nelle ultime partite. La società ha deciso di mantenere la continuità tecnica, puntando a consolidare il progetto avviato con Spalletti. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma tutto lascia presupporre che l’accordo sarà firmato a breve.

Il futuro della panchina bianconera sta prendendo forma. La Juventus è pronta a confermare Luciano Spalletti con un nuovo accordo che salvo sorprese sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Dopo settimane di contatti e discussioni, le parti hanno raggiunto un’intesa per un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Con uno stipendio di circa 6 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Questo è un segnale chiaro da parte del club: vogliono garantire continuità tecnica e costruire un progetto solido e ambizioso. Mirato a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, Spalletti, un allenatore esperto, porta con se una carriera di alto livello. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Rinnovo di Spalletti: continuità e ambizione

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