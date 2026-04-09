Rinnovo Calhanoglu in arrivo il rilancio per blindare il regista di Chivu I dettagli

Il club sta lavorando al rinnovo del contratto di Calhanoglu, il centrocampista turco considerato un elemento chiave. Il tecnico della squadra ha espresso la volontà di mantenere in rosa il giocatore, che ha già ricevuto un’offerta di rinnovo. Nei prossimi giorni si aspetta una possibile intesa tra le parti, mentre si valutano anche altre opzioni di mercato. Sul tavolo ci sono varie trattative per consolidare il reparto di metà campo.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Calhanoglu, tra le tentazioni del Bosforo e l’ipotesi rinnovo: il tecnico spinge per la permanenza del suo leader silenzioso. Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe tingersi ancora di nerazzurro, ribaltando un destino che sembrava già scritto verso la Turchia. Nonostante le forti sirene del Galatasaray, la società sta valutando seriamente l’opportunità di non privarsi di un elemento così prezioso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la separazione potrebbe essere una “mail rimasta nelle bozze”, lasciando spazio a un clamoroso rilancio che passi per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, in arrivo il rilancio per blindare il regista di Chivu. I dettagli Rinnovo Calhanoglu, trattativa in fase di stallo! Il futuro del regista turco resta incerto: la situazionedi Redazione Inter News 24Rinnovo Calhanoglu, trattativa in fase di stallo! Secondo Fabrizio Romano il futuro del centrocampista resta incerto. Calhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. Le ultimeCalhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. Temi più discussi: Un gol che avvicina il rinnovo: Calhanoglu-Inter, la permanenza ora è possibile; Calhanoglu prenderà in considerazione il rinnovo! Ma l’Inter comprerà sicuramente…; Calhanoglu, il Galatasaray può attendere: Chivu lo vuole, lui ci pensa e il contratto...; Inter e rebus Calhanoglu da risolvere, che si fa? La posizione del club nerazzurro. Hakan Calhanoglu, il rinnovo con l’Inter è ancora in bilico: più scenari possibiliSua la prodezza che ha spianato la strada verso la vittoria contro la Roma; Hakan Calhanoglu torna protagonista in campo e ovviamente anche il tema del rinnovo di contratto con l’ Inter balza al centr ... it.blastingnews.com Calhanoglu prenderà in considerazione il rinnovo! Ma l’Inter comprerà sicuramente…Se l'Inter - e Chivu - riterranno che Calhanoglu rimanga una pedina fondamentale, al di là dei malesseri fisici, verrà proposto un rinnovo ... fcinter1908.it #Calhanoglu, salgono le quotazioni di un possibile rinnovo con l’#inter. Che facciamo Ce lo teniamo ancora Hakan #Calciomercato #serieA - facebook.com facebook Le grandi manovre dell'Inter guardando al futuro sono già cominciate e riguardano in particolar modo il centrocampo. Possibile un importante restyling. Frattesi è tra i profili in bilico, occhio a Calhanoglu, mentre le chances di rinnovo per Mkhitaryan sono in x.com