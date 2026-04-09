Oggi è stato effettuato un sopralluogo presso la piscina di Secondigliano, dove sono stati stanziati circa 4 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione. L’intervento prevede interventi strutturali e di miglioramento degli impianti, con l’obiettivo di rendere nuovamente operativa la struttura. La riqualificazione coinvolge anche gli spazi circostanti, con l’intento di restituire alla comunità un luogo dedicato all’attività sportiva e al tempo libero.

"> Un Futuro Luminoso per la Piscina di Secondigliano. Mercoledì 8 aprile 2026, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha effettuato un sopralluogo presso la piscina di Corso Secondigliano in vista del progetto di riqualificazione che trasformerà questa storica struttura in un nuovo polo sportivo per i ragazzi del quartiere. Interventi significativi sono previsti per riportare ai cittadini un impianto chiuso dal 2022. Questo progetto rappresenta una svolta fondamentale per Secondigliano, un’area che necessita di attenzione e investimenti. Con un finanziamento totale di 4 milioni e 250 mila euro, il piano mira a rifunzionalizzare la piscina e a restituire un luogo di aggregazione e sport ai giovani del quartiere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rinascita della Piscina di Secondigliano: oggi sopralluogo per 4 milioni di investimenti.

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