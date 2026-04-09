Rimini i pescatori in ginocchio | il carburante raddoppia i costi

A Rimini, i pescatori sono costretti a lavorare in ginocchio mentre i costi del carburante sono quasi raddoppiati in un mese, aggravando le spese di gestione delle imbarcazioni. La situazione sta influenzando le attività quotidiane della flotta peschereccia locale, che si trova a dover affrontare aumenti improvvisi e significativi nelle spese di esercizio. La crisi energetica sta avendo un impatto diretto sul settore della pesca nella zona.

La flotta peschereccia di Rimini affronta una tempesta economica senza precedenti, con i costi del carburante che hanno quasi raddoppiato le spese operative in soli trenta giorni. La cooperativa Lavoratori del Mare si trova a dover gestire un’incertezza che mette a rischio la sostenibilità delle attività, spingendo i professionisti dell’Alto Adriatico verso un tavolo di confronto urgente per decidere se ridurre ulteriormente le battute di pesca o sospenderle del tutto. Il quadro che emerge dai dati della cooperativa riflette una pressione finanziaria insostenibile per il comparto. Il gasolio necessario alle imbarcazioni è passato da un costo di circa 63 centesimi al litro a una tariffa ferma intorno a 1,30 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, i pescatori in ginocchio: il carburante raddoppia i costi Il caro-gasolio affonda i pescatori: "Abbiamo carburante per 14 giorni, poi saremo costretti a fermarci""Abbiamo carburante sufficiente per un paio di settimane, poi dovremo fermarci e rimanere in porto". Pescatori, carburante più ’leggero’. Credito d’imposta per 10 milioniLa Spezia, 21 maggio 2026 - Tre mesi di ’ossigeno’ per il comparto ittico con una manovra da 10 milioni per compensare i rincari dei carburanti, e la... Temi più discussi: RIMINI: Balenottera avvistata in mare sorprende pescatori, cercava cibo; Le vongole made in Bellaria arrivano sugli scaffali. Partita la vendita alla grande distribuzione; Non solo moda, Gaudenzi si allarga. In arrivo anche un bar ristorante; Plastica in mare, ma non c’è modo di smaltirla: Siamo stati costretti a ributtarla in acqua. I pescatori non si fermano: Un’altra settimana in mare nonostante il caro-gasolioUn’altra settimana di pesce fresco garantito. La marineria riminese ha deciso di andare avanti, nonostante il caro-gasolio. Ma non è una decisione definitiva – premette Mauro Zangoli, il presidente ... ilrestodelcarlino.it Rimini, la marineria sfida il maltempo: banchi pieni per il weekend di PasquaPer recuperare le uscite perse, nella mattinata di oggi, venerdì 3 aprile, la marineria di Rimini è tornata in mare in via straordinaria. Una scelta che dovrebbe assicurare un’ottima disponibilità di ... altarimini.it 10 padiglioni e focus su innovazione audiovisiva e AI #Rimini #Eventi x.com LATINA - ILATINA - Anche il bassista pontino Andrea Montecalvo tra i protagonisti ai Glory Days: da Rimini a Torino nel segno di Springsteen. Il talento musicale pontino e non solo sulla scena nazionale. Il bassista Andrea Montecalvo sarà tra i protagonisti del - facebook.com facebook