Rimini dichiarata la morte cerebrale del 12enne rimasto incastrato nell’idromassaggio

Nel primo pomeriggio all’ospedale Infermi di Rimini è stata ufficialmente dichiarata la morte cerebrale di un ragazzino di 12 anni, originario di San Benedetto del Tronto. Il ragazzo era rimasto incastrato sott’acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, dopo un incidente avvenuto poco prima. La famiglia è stata informata dello stato di gravità del giovane.

È stata dichiarata nel primo pomeriggio all’ospedale Infermi di Rimini la morte cerebrale del 12enne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato sott’acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino era ricoverato in rianimazione da quattro giorni, dopo l’incidente avvenuto nel giorno di Pasqua. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Novafeltria, il dodicenne sarebbe rimasto bloccato con una gamba in un bocchettone della vasca, venendo risucchiato e impossibilitato a riemergere. A lanciare l’allarme i genitori, presenti in acqua, che avevano notato movimenti anomali. Il 12enne era stato tirato fuori in arresto cardiaco, rianimato sul posto e trasportato d’urgenza in elicottero all’Infermi, dove non ha più ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Dichiarata morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio

Temi più discussi: Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di Pasqua; Dodicenne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio: è in condizioni disperate; Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina alle terme: è gravissimo; Maltrattamenti in famiglia e minacce di morte alla ex: egiziano espulso dalla Polizia di Stato.

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All'ospedale Infermi di Rimini è stata dichiarata la morte cerebrale del dodicenne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino era ricoverato in rianimazione da quattro - facebook.com facebook